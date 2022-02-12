«Талия на зависть»: Муцениеце в пудровых шортиках грациозно засветила свои формы в спальне

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Актриса прославилась после съемок в сериале «Закрытая школа». также многие поклонники любят ее, так как она умело общается с юными участниками шоу «Голос, Дети», которое ведет с Дмитрием Нагиевым.

За последние два года жизнь Агаты изменилась. Она рассталась с Павлом Прилучным, от которого родила сына Тимофей и дочку Мию.

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После развода Муцениеце стала чаще сниматься в новых проектах. Она также экспериментирует с образами. А после съемок в «Ледниковом периоде» артистка постройнела.

Она не перестает верить в то, что встретит новую любовь. Недавно Агата приехала за город, где отдыхает в детокс-клинике. Накануне она прогулялась по лесу. А теперь звезда устроила танцы в своей спальне. Она облачилась в костюм с пудровыми шортами-бермудами.

Агата грациозно танцевала, не скрыв загорелые формы. Она решила покрутить своей пятой точкой, показав постройневшую фигуру во всей красе.

«Желчь дала в голову», — заявила звезда.

Во время танца она скинула тапочки. Поклонники восхитились танцем артистки. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красавица», «Вот это ножки от ушей», «Очень круто танцуешь», «Пошла жара», «Любуюсь твоей фигурой», «Шорты идеально сидят», «Какая вы зажигалочка», «Талия на зависть», «Вот это жара, как на Бора-Бора», «Ох, иди сюда», «Агата, ты сногсшибательная», — прокомментировали пост подписчики.

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