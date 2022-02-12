«Ух, Оля! Притормози»: Бузова в одном полотенце не скрыла свои прелести

Телеведущая показала, как с утра выглядит ее звездное тело.

Ольга Бузова не так давно отпраздновала день рождения. Она привезла друзей в Сочи, где несколько дней веселилась. После расставания с Давой артистка старается больше себя радовать.

Поэтому в прошлом году она регулярно путешествовала. Однако посещение ресторанов оставило свой след. Теперь она активно пытается вернуться в форму. При этом звезда находится в Африке, где снимается в телешоу.

Очередное утро Ольга решила начать не с тренировки. Она похвасталась тем, как постройнела. Телеведущая полностью разделась . Она прикрылась лишь одним полотенцем. Артистка стала танцевать, засветив свои прелести.

При этом она была без макияжа и укладки. Бузова решила показать чувственный танец. Она похвасталась тем, как выглядит по утрам. За две недели в жаркой стране, звезда успела загореть.

«Доброе утро», — написала она.

Поклонники осыпали комплиментами Ольгу. Многие посчитали, что она находится в отличной форме. Но нашлись и те, кого артистка смутила. «Ну что за красота», «Это слишком откровенно», Человеку 36 лет, а достоинства нет«, «Ух, Оля! Притормози», «Завлекает мужчин», «Да, полотенце держится на честном слове», «Лишила дара речи», «Оля, ну что с тобой происходит, ужас», — стали писать пользователи Сети.

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