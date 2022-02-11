Волочковой можно спать спокойно: у банщика Сергея нет криминального прошлого

Анастасия Волочкова рассталась с банщиком Сергеем и возобновила общение со своим бывшим мужчиной Олегом. Сергей ничего не хочет слышать о балерине. С ней у него были не только радостные моменты в виде отпуска на Мальдивах, но и довольно неприятные эксцессы.

Так, в одном из ток-шоу мужчине приписали уголовное прошлое. Якобы у него есть судимость за грабеж, а на Украине он вообще в розыске за террористическую деятельность. Банщик эту информацию отрицал, но поверили ли ему зрители?

Свет на настоящее прошлое Сергея Кузнецова пролили частный детектив Максим Заболотный и адвокат Александр Бенхин, работающие с телеведущим Андреем Малаховым.

«Оказалось, что он — никакой не уголовник, а обычный мужик. Мы пробили его по всем базам. Криминального следа не обнаружили, — цитирует Бенхина издание «Собеседник». — Парадоксально, но факт. Оказывается, у него есть полный тезка: с такой же датой рождения и таким же отчеством. У них действительно совпадает все! Разница лишь в одном: тезка-«бандит», который действительно в 2001 году был осужден за грабеж, родился в городе Мичуринске Тамбовской области. А любовник Волочковой — на Украине». «Что касается розыска на Украине за терроризм, то Кузнецов действительно внесен в списки сайта «Миротворец». Но с таким же успехом туда включены и наши звезды, например, Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Глюкоза и другие по той же самой статье. А они всего лишь в свое время выступали в Крыму». «Так что парня оклеветали зря. У него тяжелый труд, он — банщик, а никакой не грабитель и не рецидивист. Кроме того, в свое время он баллотировался в депутаты в России. А там при регистрации проверяют на наличие судимостей. Так что Насте с Сережей можно спать спокойно».

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Будет ли Волочкова спать с Кузнецовым после их расставания — вопрос очень неоднозначный. Олег же вернулся. Сергей, в теории, тоже может вернуться. Разве можно забыть такую страстную женщину?

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