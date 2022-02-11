Бруклину Бекхэму понадобились 62 специалиста, чтобы показать, как готовить сэндвич

Столько человек занято в создании кулинарного шоу наследника Дэвида и Виктории Бекхэмов, которое транслируется в социальных сетях.

У старшего сына Дэвида Бекхэма уже есть свой самостоятельный проект. 22-летний Бруклин запустил кулинарное шоу в соцсетях под названием Cookin’ with Brooklyn («Готовим с Бруклином»).

Молодой человек приглашает гостей, и вместе они стряпают, можно сказать, не самые сложные блюда, но количество подписчиков растет — и это главное.

А теперь подробности в духе «сколько нужно человек, чтобы закрутить лампочку». Как вы думаете, сколько помощников понадобилось наследнику звездного семейства, чтобы устроить домашний «Смак» с трансляцией в социальных сетях? Издание The New York Post отвечает — 62 специалиста, чтобы снять эпизод о том, как приготовить сэндвич!

Это включая «кулинарного продюсера», который утверждает рецепты, пять операторов и еще девять обычных продюсеров. Команда такая, будто молодой Бекхэм снимает большой телевизионный проект.

Бюджет тоже соответствующий — инсайдеры издания говорят, что каждый эпизод шоу, которое транслируется в Facebook и Instagram, стоит 100 тысяч долларов.

При этом Бруклин не готовит ни одного элемента сэндвича. Он только намазывает булочку майонезом и кладет сверху ингредиенты, приготовленные другими.

«Он не знает, как пожарить кусок рыбы. Он понятия не имеет, сколько времени может понадобиться, чтобы пожарить до коричневой корочки», — пишут журналисты.

Они же отмечают, что весь этот проект щедро оплачивается родителями «повара». Сначала Бруклину готовили большую карьеру мужчины-модели, а затем друг семьи, знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи посоветовал вложить деньги в кулинарный проект. Вот и готовит молодой Бекхэм сэндвичи за тысячи долларов.

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