«Лицо ушло под воду»: Ольга Бузова в одежде эпично плюхнулась в бассейн

Ольга Бузова давно прославилась в России. Она стала ведущей шоу «Дом-2», когда свой пост покинула Ксения Собчак. Блондинка стала богатой и знаменитой. Примечательно, что она в прошлом году решила уйти из шоу, которое ее прославило.

Но теперь Ольга снимается в кулинарной передаче, а также этой зимой улетела сниматься во второй части шоу «Звезды в Африке». Там она успевает заниматься спортом и загорать.

Не раз Ольга признавалась, что не боится оказываться в неловких ситуациях. Она зачастую хвастается фигурой в мини-шортах, но за последние месяцы артистка поправилась.

По этой причине теперь утро она начинает с тренировки. Но на жаре ей приходится тяжело, поэтому она скинула обувь и решила плюхнуться в бассейн в топе и лосинах. У нее получился эффектный прыжок в воду. Потом Бузова поплавала прямо в одежде.

«Кайфуйте», — заявила звезда.

Поклонники были впечатлены тем, какая она смелая. Многие посмеялись над ее умением быть грациозной. «Прямо видно, что ты кому-то что-то доказываешь», «Отвага и сила, ума не надо», «Ну прям исполнила мечту многих», «Прыгни еще раз», «Лицо ушло под воду», «Эпично вышло», «Лицом прям в водичку», «Ты так странно прыгнула! Это полубомбочка?», «Да, грации не твой конек», — стали писать пользователи Сети.

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