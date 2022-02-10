«Стразы и цветочки — колхоз»: Бородина блеснула точеной фигурой в модном купальнике

Ксения Бородина уже давно ведет шоу «Дом-2». Она не скрывает, что именно этот проект сделал ее знаменитой. Со временем Ксения стала облачаться в брендовые наряды и отдыхать на дорогостоящих курортах.

Теперь звезда предпочитает проводить время с подругами в клубах и караоке. После расставания с Курбаном Омаровым она поменяла свою жизнь. Теперь звезда больше времени уделяет развлечениям.

Недавно Ксения улетела отдыхать на Мальдивы во второй раз за месяц. Она предпочитает купаться и загорать. Примечательно, что телеведущая каждый день наряжается и демонстрирует фигуру в купальнике.

На этот раз она покрасовалась в раздельном мини-бикини цвета сочной травы из плотной ткани. Бородина подчеркнула свои загорелые формы. Она позировала перед камерой, хвастаясь фигурой.

«Я полюбила однотонные купальники. Все эти стразы-цветочки остались в прошлом. На мой взгляд, это уже не актуально. Хотя вот опять же, я так напишу, а потом увидят цветочек и скажут: а ты же говорила — не твое.

Не понятно, как донести до людей, что не надо обобщать, есть модное и немодное. Есть что со вкусом, а есть все люксовые вещи на себя напялят и выглядят, как колхоз», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 38-летняя Ксения. Но не все ее мнение разделили, отметив, что и принтованные купальники могут выглядеть стильно.

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