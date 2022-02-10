«Совсем другая»: Бузова в шелковой сорочке и без макияжа запечатлелась в постели

Телеведущая решила понежиться после длинных съемок и засняла себя на камеру без прикрас.

Ольга Бузова является популярной телеведущей. Она больше 10 лет работает на телевидении и привыкла всегда быть под прицелом камер.

Но блондинка не скрывает, что любит быть в центре внимания, поэтому регулярно облачается в роскошные вечерние наряды, не боится высказывать свое мнение и пробовать свои силы в новых сферах. Недавно звезда прилетела в Африку, где снимается в шоу.

Так как Ольга поправилась, каждое утро она начинает с тренировки. Потом ей приходится целый день проводить на жаре. Артистка часто хвастается мини-юбками и шортами. Но накануне она решила запечатлеться в постели.

Телеведущая была без макияжа и в одной сорочке. Она заплела волосы в две косички и надела очки. Бузова засветила свою постройневшую фигуру и декольте. Она рассказал, что съемки проходят со сложностями.

«Я уже в кровати. Тут освежитель воздуха, так как в номере сухо. Мы все сегодня пережили огромный стресс. Все, кто находится сейчас на съемках шоу „Звезды в Африке“. К сожалению, я не могу вам все рассказывать. И порой за улыбкой скрывается стресс, боль и еще что-то. Огромный спектр эмоций. В любом случае вы скоро все увидите на экранах», — поделилась звезда.

Поклонники удивились тому, как изменилась телеведущая. Некоторые предположили, что ее стресс связан с приездом Алены Водонаевой, с которой Ольга враждовала на «Доме-2». «Ну прям уставшая и грустная», «Опять с Аленкой дрались?», «Совсем другая», «Уже похудели, декольте пустое», — стали писать пользователи Сети.

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