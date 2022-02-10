Патрик Уилсон признался, что пробовал на вкус собачьи фекалии

Звезде кинокомиксов и фильмов ужасов приходится довольно часто убирать за своими домашними питомцами.

Звезда нового фильма «Падение Луны», а также «Аквамена», «Хранителей», «Астрала» и «Заклятия», 48-летний голливудский актер Патрик Уилсон сделал неожиданное признание.

В новом интервью артиста спросили, что самое отвратительное он когда-либо клал себе в рот.

«Наверное, собачье *** (фекалии. — Прим. авт.), — ответил Патрик. — Я уверен, что в своем стремлении собрать собачье *** я лизнул пакет, чтобы открыть его. И когда я держу его в руке, у меня на ладонях тоже собачье ***».

Добавим, что актер является владельцем трех собак, которых часто выставляет в соцсети. Когда его спросили о самом нелюбимом запахе, Уилсон тоже вспомнил своих домашних питомцев.

«Вы разговариваете с парнем, который проводит большую часть недели, убирая собачье *** во дворе, — цитирует звезду издание The New York Post. — Но сейчас я как бы невосприимчив к этому запаху».

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Кстати, недавно стало известно, что другой известный собачник Леонардо Ди Каприо бросился за своими питомцами в ледяное озеро, когда те оказались в холодной воде.

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