Живот изящно прикрыла: Нюша в бикини похвасталась точеными формами, плюхнувшись в океан

Певица решила похвастаться тем, как постройнела после родов.

Нюша является популярной исполнительницей. Она строит карьеру с малых лет. Певица всегда могла похвастаться не только сильным вокалом, но и привлекательной внешностью.

Она зачастую блистает на сцене в коротких юбках и облегающих лосинах. Но в последнее время артистка посвящает себя семье. Она сделала перерыв в карьере и улетела с мужем Игорем Сивовым и детьми.

Еще недавно пара была в Дубае. Там Нюша стала мамой во второй раз. Она родила сына, имя которого пока скрывает. Также у нее подрастает дочка Симба. Спустя два месяца после родов певица решилась насладиться настоящим отдыхом.

Она прилетела на Мальдивы, где то и дело носит рубашки оверсайз. Но 9 февраля артистка впервые показала фигуру в бикини после вторых родов. Она вальяжно разлеглась на песке. Звезда плюхнулась в воду.

Нюша показала загорелые формы. Она постройнела, но живот предпочла прикрыть. Певица предстала без макияжа. Рядом с не танцевала дочка.

Поклонники поразились тому, как выглядит молодая мама. Артистку осыпали комплиментами. «Какая ты красивая», «Сногсшибательная», «Как вы хороши», «Надо же было так постройнеть», «После родов и в такой форме», «Вызываете восхищение», «Красотка, глаз не оторвать», «Ну просто прелесть», «Такой фигуре можно позавидовать», — прокомментировали пост подписчики.

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