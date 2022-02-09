Анна Нетребко в сливочной дубленке и бархатных кюлотах зажигательно станцевала на улицах Неаполя

Оперная дива решила повеселиться после рабочего дня. При этом она похвасталась стильным аутфитом.

Анна Нетребко является известной российской певицей. Она не скрывает, что любит путешествовать. А так как у нее регулярно проходят гастроли, артистка успела объездить Европу, дать концерты в США и России.

Примечательно, что она славится не только вокалом, но и своим чувством стиля. Если а сцене оперная дива блистает в вечерних платьях, то в обычной жизни любит носить женственные и яркие наряды известных брендов.

больше по теме Постройневшая Нетребко в принтованных брюках и блузке песочного цвета устроила свидание с мужем Оперная дива завершила свой отпуск в Барселоне. Она похвасталась женственным образом.

Еще недавно Нетребко была в Испании. Она часто гуляла по Барселоне в ярких пальто и шубах. Певица успела поддержать мужа Юсифа Эйвазова, который порадовал публику своим выступлением.

Теперь пара прилетела в Италию. В скором времени там артистка выступит в театре Сан-Карло. Целыми дня идут репетиции. А 9 февраля вечером Анна посетила ресторан. Она предстала в сливочной дубленке и бархатных кюлотах. Образ дополнили ботильоны и сумка-шоппер.

После насыщенного дня оперная дива решила зажигательно станцевать прямо на улице. Она похвасталась не только нарядом, но и хорошим настроением.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 50-летняя певица. «Я вами восхищаюсь, вы прекрасны», «Очень красивая женщина! Очень красивые украшения!», «Вас не узнать!», «Как вы круто выглядите», «Славная дубленка», «Вы выглядите мега стильно», «Какая красотка», «Аннушка, вы прям умеете задать настроение», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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