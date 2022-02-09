«Какая богиня»: 40-летняя Вера Брежнева блеснула фигурой в постели

Вера Брежнева является известной певицей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка не так давно отпраздновала 40-летие. Примечательно, что она решила отметить юбилей с родными и близкими в Киеве.

Вера всех покорила, танцуя в белом платье в пол. Муж Константин Меладзе устроил для нее сюрприз — сыграл на рояле и спел для своей возлюбленной. Артистка призналась, что новая цифра ее не пугает.

Обычно Брежнева предпочитает красоваться на камеру в вечерних нарядах. Она не скрывает, что занимается спортом. Певица иногда дефилирует по дому в лосинах. А на этот раз она поделилась неожиданным кадром.

Артистка запечатлелась в нижнем белье в постели. Вера блеснула рельефной фигурой, сидя на простыне. Она распустила волосы и не стала краситься. Звезда похвасталась естественной красотой.

Поклонники восхитились фигурой блондинки. Многие были сражены ее формами. «Какая богиня», «Ох, какой подарок в постели сидит», «Косте повезло безумно», «Вот она — роковая блондинка», «Какая вы стройная», «Пресс на зависть», «А можно больше таких кадров», «Верочка, ваш живот просто экспонат», «Как вам удается так выглядеть в 40 лет», — прокомментировали кадры пользователи Сети

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