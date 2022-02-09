Когда джинсы сидят идеально: Настя Каменских грациозно станцевала перед камерой

Настя Каменских является известной исполнительницей. Она уже много лет выступает на сцене. Артистка раньше пела в дуэте с Потапом, но теперь строит успешную сольную карьеру. Она любит выступать в женственных нарядах.

В свои 34 года звезда может похвастаться подтянутой фигурой. Она без стеснения позирует в бикини. Во время отпуска в Мексике Настя демонстрировала всю красоту своих форм.

Теперь певица находится в Киеве, где не только дает концерты, но и ездит на съемки. Зачастую она снимает видеоролики, на которых предстает в домашних нарядах.

На этот раз артистка предстала в узких джинсах и шелковой рубашке оверсайз. Она подчеркнула свою декольте. Каменских вальяжно стала танцевать перед камерой. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза. Наряд облегал ее фигуру.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Такая грациозная», «Отличное настроение задала», «Джинсы тебе так идут», «Идеальный наряд», «Оделась и удивилась», «Настюша, какая вы красавица», «Так хороша, Настя!», «Одежда красит», «Выглядишь безупречно! Стоило раньше купить такие джинсы», — стали писать пользователи Сети.

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