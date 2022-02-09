Восхитила поклонников: 38-летняя Бородина в небесном мини-бикини впечатлила рельефной фигурой

Телеведущая не постеснялась показать, как выглядит без макияжа и укладки.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она прославилась благодаря шоу «Дом-2». Не раз Ксения признавалась, что хорошо зарабатывает. Примечательно, что она привыкла жить на широкую ногу.

А после развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала регулярно выходить в свет и веселиться с подругами. Также она покупает себе дорогостоящие обновки. В этом году звезда уже второй раз отдыхает на Мальдивах.

Вот уже несколько дней Бородина делится кадрами с райских островов. Она купается в бассейне и катается на велосипеде. Очередное утро телеведущая начала с того, что запечатлелась в купальнике.

Она позировала в небесном мини-бикини из мягкой сжатой ткани. Ксения была без макияжа и укладки. Она без стеснения продемонстрировала свою естественную красоту. Звезда похвасталась рельефной фигурой.

«Если не вытягивать волосы, то я кудряшка. Но это только на море», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие осыпали комплиментами 38-летнюю телеведущую. «Какая у вас роскошная фигура», «Выглядите прекрасно», «Какая красотища», «Вау, вау», «Хорошенькая такая», «Вы словно русалка», «Формы — заглядение», «Любуемся вашими формами», «Выглядите просто бесподобно», «Красотища в каждой клетке тела», — прокомментировали кадры подписчики.

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