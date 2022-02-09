«Обожаю видеть красивое отражение»: 40-летняя Брежнева похвасталась изящной фигурой в тугих лосинах

Вера Брежнева является популярной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Артистка порой предстает на публике в вечерних нарядах или в облегающих боди. Она недавно отпраздновала свое 40-летие.

Вера прилетела в родной Киев, где устроила вечеринку. Певица повеселилась не только с друзьями, но и своим мужем Константином Меладзе, который устроил ей сюрприз.

Примечательно, что Брежнева спокойно отнеслась к новой цифре. Она без стеснения демонстрирует свои формы в бикини. 9 февраля певица решила показать, как начинается ее утро.

Она решила покрасоваться после тренировки в спальне. Артистка облачилась в тугие лосины и топ. Она была без макияжа и с растрепанными локонами. Вера решила похвастаться осиной талией и изящными ножками.

«Обожаю чувствовать свое тело здоровым, гибким, подтянутым и видеть красивое отражение в зеркале», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы обворожительная», «Фигура просто идеальная», «Блондиночка на миллион», «Это просто бесподобно», «На вас приятно смотреть», «За такую фигуру все отдам», «Тростиночка», «Вера, не поверить, что вам 40 лет», «Такая изящная», «Да, вы красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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