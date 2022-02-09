Отдых по-русски: Анастасия Шубская засветила точеную фигуру в бане

Анастасия Шубская давно стала известной персоной, так как не только является дочкой актрисы Веры Глаголевой, но и женой Александра Овечкина. Она счастлива в браке с хоккеистом.

Они вместе уже более 5 лет и воспитывают двоих детей. У пары подрастают сыновья Сергей и Илья. Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке. Пара живет в США, но часто приезжает на родину.

Недавно Шубская снова прилетела в Москву. Она поздравила папу Кирилла Шубского с днем рождения и отметилась на его вечеринке. А вот на днях жена Овечкина сводила старшего сына на тренировку.

Он уже занимается хоккеем. А вот вечером светская львица расслабилась. Она посетила баню, где решила снять видео. Анастасия случайно запечатлела себя в бикини. Она засветила точеную фигурку.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это красотка», «Какая вы милая и стройная», «Ну у вас идеальный отдых», «Сногсшибательная», «Наша красавица», «Ну как можно выглядеть так после родов!», «Анастасия, вам нужно быть моделью», «Нет ничего лучше бани», «Хорошего отдыха», «Роковая блондинка», — прокомментировали кадры подписчики.

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