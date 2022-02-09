«Слюнки подбираем»: Каменских в прозрачном платье выставила напоказ свои роскошные формы

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. В сове время она прославилась, когда стала петь дуэтом с Потапом. Певица славится не только своим вокалом, но и женственными формами.

Брюнетку не раз сравнивали с американской звездой Ким Кардашьян. Несколько лет назад она похудела, но сохранила свою изюминку. Более того, звезда теперь предпочитает выступать сольно, а Потап стал ее мужем.

Этой зимой Каменских успела отдохнуть в Мексике. Там она несколько недель купалась и загорала. С собой певица взяла множество нарядов. Порой она хвасталась своими формами в бикини на пляже.

И хоть теперь артистка уже находится в Киеве, она не перестает публиковать фото с курорта. На очередном кадре Настя предстала в прозрачном черном платье из ниточек, которое позволило ей блеснуть фигурой в леопардовом белье.

«После насыщенного рабочего дня и вечерней холодной прогулки с Мими согреваюсь перед сном фотками из солнечного отпуска», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Очень красивая», «С такой фигурой в таком платье ходить нельзя», «Слюнки подбираем», «Засветила свои прелести!», «Ну прям богиня», «Без макияжа очень милая», «У вас бесподобные формы», «Наряд прям поражает», «Сколько у вас таких голых нарядов?», «Ну нет слов», — прокомментировали пост подписчики.

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