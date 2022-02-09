«Ох, какой вид»: Асмус в ультракоротком платье и бофтортах блеснула прелестями на камеру

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. В свое время она прославилась благодаря роли в сериале «Интерны». Однако потом актриса смогла показать себя в другом амплуа.

Она играла более раскрепощенных героинь в картинах «Текст и «Китобой». Кристина состояла в браке с Гариком Харламовым и даже родила дочку Анастасию. Но в 2020 году супруги развелись. После этого звезда кино стала одеваться более женственно.

Уже несколько месяцев Кристина интригует поклонников. Она признавалась, что у нее есть возлюбленный. Но в соцсети актриса делится кадрами со съемок или публикует пикантные кадры.

На этот она решила покрасоваться в черном ультракоротком платье и ботфортах на шпильке. Асмус подчеркнула свои стройные ноги и не скрыла изящные бедра. Она грациозно позировала, скрестив ноги.

Поклонники признались, что лишились дара речи. Актриса смогла их впечатлить своим видом и привлекательностью. «Очень стильно», «Ах, эти ваши ноги! К мужскому счастью две дороги!», «Ого, вам очень идет», «Очень красивая», «Ох, какой вид», «Платье прям очень короткое», «Все на виду», «Кристина, вы прям похорошели», «Бедра показала, всех подразнила», — стали писать пользователи Сети.

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