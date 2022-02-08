Леди в белом: Ани Лорак в стильном костюме с узкими брюками щегольнула перед Николаем Фоменко

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством хитов. Она пела дуэтом с Мотом, Сергеем Лазаревым и другими известными персонами.
В свои 43 года певица продолжает быть востребованной. Более того, она может похвастаться стройной фигурой. Звезда любит выглядеть женственно и стильно.
На днях Лорак отметилась в лосинах и пуховике-дутике. А вот 8 февраля певица сначала покрасовалась в машине в сером пальто на запах с поясом. Оказалось, что она спешила на съемки.
Артистка вскоре облачилась в белоснежный костюм с приталенным жакетом и узкими брюками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру в форме восьмерки. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.
«А мы принимаем участие в одной интересной программе. Так что скоро все узнаете», — заинтриговала звезда.
Вскоре Лорак уже запечатлела себя в студии. Она покрасовалась за столом с Николаем Фоменко. Артист был так смущен, чтоб стал закрывать лицо руками.
А вот поклонники восхитились артисткой. Многие отметили, что наряд идеально подчеркнул ее загар и талию. «Ну что за леди», «Очень красивый костюм», «Как вам идет белый цвет», «Выглядите так элегантно», «Засмущали там всех», «Нельзя быть красивой такой», — прокомментировали пост подписчики.
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