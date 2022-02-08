Леди в белом: Ани Лорак в стильном костюме с узкими брюками щегольнула перед Николаем Фоменко

Певица принарядилась для съемок. Она выбрала элегантный образ, который подчеркнул ее достоинства.

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене. Артистка может похвастаться большим количеством хитов. Она пела дуэтом с Мотом, Сергеем Лазаревым и другими известными персонами.

В свои 43 года певица продолжает быть востребованной. Более того, она может похвастаться стройной фигурой. Звезда любит выглядеть женственно и стильно.

На днях Лорак отметилась в лосинах и пуховике-дутике. А вот 8 февраля певица сначала покрасовалась в машине в сером пальто на запах с поясом. Оказалось, что она спешила на съемки.

Артистка вскоре облачилась в белоснежный костюм с приталенным жакетом и узкими брюками. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру в форме восьмерки. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

«А мы принимаем участие в одной интересной программе. Так что скоро все узнаете», — заинтриговала звезда.

Вскоре Лорак уже запечатлела себя в студии. Она покрасовалась за столом с Николаем Фоменко. Артист был так смущен, чтоб стал закрывать лицо руками.

А вот поклонники восхитились артисткой. Многие отметили, что наряд идеально подчеркнул ее загар и талию. «Ну что за леди», «Очень красивый костюм», «Как вам идет белый цвет», «Выглядите так элегантно», «Засмущали там всех», «Нельзя быть красивой такой», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале