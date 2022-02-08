«Все еще возможно»: Навка поздравила Костомарова с юбилеем, намекнув на воссоединение

В 2000-х эта пара собирала золотые медали по танцам на льду одну за другой.

8 февраля свой день рождения отмечает известный фигурист Роман Костомаров. В 2022 году у него юбилей — 45 лет.

Спортсмена, конечно же, поздравила его бывшая партнерша по танцам на льду Татьяна Навка. Она пожелала звезде фигурного катания здоровья и «всего самого теплого, светлого, доброго, гармоничного и успешного в жизни».

«Мы с тобой в чем-то очень разные, в чем-то очень похожие, уже давно знакомы и даже больше не пара на льду. Но кто знает, в жизни все еще возможно, — с намеком написала Навка в Instagram. — Такую пару, как были мы с тобой, редко можно встретить. Двое сильных, мощных и энергетически заряженных на победу человека, смотрящих в одну сторону, как на этой фотографии. Независимо ни от чего, мы всегда знали, что будем чемпионами! Спасибо тебе за эту уверенность и надежность в спорте!»

Бывшая партнерша Костомарова опубликовала их совместное фото с зимней Олимпиады в Турине 2006 года, когда они завоевали золото. Также эта пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы, и трижды — в финалах Гран-при.

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