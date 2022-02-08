«Русалочка edition»: Клава Кока в юбке-поясе и мерцающем бра блеснула красотой фигуры на яхте

Клава Кока уже несколько лет наслаждается карьерой певицы. Она смогла прославится, когда приняла участие в музыкальном проекте и подписала контракт с лейблом Black Star.

Вскоре молодая исполнительница стала получать награды, а ее армия поклонников до сих пор неустанно растет. Примечательно, что Клава любит экспериментировать имиджем и часто демонстрирует женственные образы.

Не так давно Кока устроила себе длинный отпуск. После Куршевеля она нежилась на Мальдивах и успела снять клип в Дубае. В Арабских Эмиратах певица носила нежные белые платья и каталась на кабриолете.

На этот раз артистка поделилась новой порцией снимков. Клава покаталась на яхте. При этом она позировала в джинсовой юбке-поясе и мерцающем бра со стразами. Наряд подчеркнул красоту ее фигуры Она также повязала на узел рубашку оверсайз.

«Русалочка edition. Шлю тебе тепло с морей, если почувствовал(а) — в коммент солнышко», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 25-летняя певица. Многие адресовали ей комплименты. «Наш самый сладкий пупс. Наше солнышко», «Клавдия, нельзя быть такой красивой», «Хорошенькая какая!», «Нижнее белье видно», «По последней моде, трусы в стразах», «Какая вы красотка! Прелестный плоский живот», «Какая же ты невероятная, боже», — прокомментировали пост подписчики.

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