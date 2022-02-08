Билли Айлиш остановила концерт, чтобы помочь задыхающейся фанатке

Певица увидела со сцены, что в зале кому-то стало плохо.

Популярная певица Билли Айлиш пристально следит за своими фанатами. На одном из недавних концертов ее музыкального тура Happier Than Ever 20-летняя артистка внезапно остановила шоу, потому что увидела, как одной из девушек в толпе под сценой стало плохо.

Звезда прямо со сцены спросила, что случилось, и когда узнала, что срочно требуется ингалятор, попросила свою команду срочно вынести и передать в зрительный зал необходимый препарат.

«Все в порядке, у нас есть один, — говорила Билли в микрофон, успокаивая зал. — Ребята, дайте ей немного времени. Не толпитесь. Расслабьтесь, все в порядке!»

Этот инцидент запечатлели сразу несколько фанатских камер. Видео опубликованы на фан-страничке Билли Айлиш в Instagram.

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В комментариях поклонники отмечают, что певица всегда останавливает концерт, если видит, что кому-то в зале плохо, и не пиарится затем подобными поступками в СМИ.

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