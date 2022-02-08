«Ох, и талия появилась»: Бузова в мини-шортах «в облипку» и клетчатом топе скрыла изъяны фигуры

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру телеведущей. Однако она покинула шоу «Дом-2», которое когда-то сделало ее знаменитой. Теперь блондинка участвует в новых проектах.

Она даже научилась готовить в рамках своей кулинарной передачи. А вот недавно Ольга приехала в Африку. Там она снимается во втором сезоне шоу «Звезды в Африке». Звезда почти целыми днями проводит время на съемках.

Примечательно, что Бузова с собой всегда берет много нарядов. За последние месяцы она поправилась. Но это не мешает ей носить мини-юбки и платья. Порой артистка даже позирует в бикини.

Примечательно, что на этот раз она облачилась в мини-шорты на резинке и клетчатый топ на узле. Телеведущая продемонстрировала выпрямленные волосы. Наряд подчеркнул ее талию и скрыл живот.

Поклонники посчитали, что Ольга выбрала наряд не по размеру. Многие отметили, что шорты у нее детские на вид. «Зачем так обтягивать все! Ты же уже не худышка», «Ну ракурс выбрала, спрятала бедра», «Шорты на резинке? Прям как у ребенка» , «Ох, и талия появилась», «Оля, не тесно?», «Мне кажется, не твой размерчик», «Еще тот видок», «Ну прическа тут не самое страшное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале