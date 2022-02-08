«Только домой, только в семью!»: Анатолий Руденко разместил редкий кадр с Еленой Дудиной

Как отметил актер, все его мысли во время гастролей только о доме.

Актер Анатолий Руденко в Instagram разместил редкий кадр со своей женой актрисой Еленой Дудиной с отпуска. Сам он находился в это время на гастролях.

«Гастроли, Югра, снег и зима, но мыслями только о доме. Жизнь у артистов, увы, непроста, постоянные съемки, гастроли. И вот думаешь, где силы брать, как восстановиться мне — Толе? Только домой, только в семью, только с любимыми и на море!» Анатолий Руденко

Как отметил Анатолий Руденко, каждый человек должен прежде всего беречь свою семью. «Болейте за наших! Вперед, Россия!» — сказал Анатолий Руденко, напоминая, что идет Олимпиада в Пекине.

Напомним, что Анатолий Руденко и Елена Дудина вместе уже много лет. В 2012 году у них родилась дочь Милена.

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