«Ох, какой вид»: Брежнева в мерцающем бра продемонстрировала роскошное декольте

Вера Брежнева является известной исполнительницей. Она уже давно состоит в браке с Константином Меладзе. Пара редко появляется вместе на публике.

Но в феврале артистка приехала в Киев, где с размахом отпраздновала свой юбилей. Тогда возлюбленный устроил ей сюрприз и спел при гостях. Более того, супруги много танцевали и обнимались. Именинница в белоснежном платье получила много комплиментов.

Примечательно, что Вере исполнилось 40 лет. Однако она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. 7 февраля певица не только покрасовалась в бархатном платье на фотосессии.

Она также решила похвастаться прелестями, позируя в мерцающем бра. Брежнева распустила волосы и стала танцевать. Она не скрыла ложбинку греха. Артистка показала, как можно женственно двигаться.

Поклонники были сражены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая крутая», «Посмотришь на вас и просто вдохновление накрывает», «Какая у вас ангельская внешность», «Гламурно», «Ох, какой вид», «Роскошная Верочка», «Точеная фигурка», «Декольте идеальное», «Блистайте для нас», «В 40 лет так выглядеть! Ух», «Зажигай красотка», — стали писать пользователи Сети.

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