«Твой ассистент — твоя мама!»: Собчак засняла, как проводит время с подросшим сыном Платоном дома

Ксения Собчак уже много лет работает телеведущей. Она в свое время вела шоу «Дом-2» с Ксенией Бородиной. Но теперь блондинка предпочитает обсуждать серьезные темы в своем шоу и брать интервью у топовых селебрити.

Несмотря на то, что она сколотила целое состояние, Ксения также ведет свадьбы и корпоративы. Но в январе она устроила себе длинный отпуск. Звезда посетила Куршевель с мужем Константином Богомоловым, а также путешествовала по Аргентине.

Лишь недавно Собчак вернулась домой. Она не скрывает, что очень любит сына Платона, рожденного в первом браке. Телеведущая брала его с собой на горнолыжный курорт.

Она признавалась, что мальчик также учит английский и китайский языки. Но в его жизни есть и простые радости. 7 февраля вечером Ксения провела с ним, собирая игрушечную машинку. Она запечатлела сына на видео.

«Я этот крючок сразу не мог надеть, потому что щелчок был. Потому что он прикрепляется!» — пояснил Платон. «Слушай, ну у нас прекрасная работает наша машинка», — высказалась телеведущая. «Да!» — подтвердил малыш. «А кто ее собрал? Давай гордится! Да! А кто тебе помогал? Твой ассистент — твоя мама!» — сказала с гордостью Собчак. «Ну мы собрали шикарную машину, я считаю», — добавила она.

Поклонники поразились тому, как вырос наследник Максима Виторгана. Многие также отметили, что телеведущая прекрасная мама и умеет хвалить своего ребенка. «Ну что за прелесть», «Вот это да! Вы мастерица», «Поддерживаете сына, как это круто», «Такая вы заботливая рядом с ним, «Как он вырос! И на папу еще больше похож», — стали писать пользователи Сети.

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