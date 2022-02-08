Показала вид сзади: Регина Тодоренко в мини-бикини не скрыла свои загорелые прелести

Телеведущая извалялась в песке, но это ее не смутило. Свой отпуск звезда провела в Мексике.

Регина Тодоренко является бывшей ведущей шоу «Орел и решка». Теперь она снимает свои проекты, а также не раз принимала участие в шоу «Маска» в качестве члена жюри. Регина вместе с мужем Владом Топадовым воспитывает сына Михаила.

Несмотря на свою занять, артистка успевает путешествовать. Не так давно она провела отпуск в Мексике без мужа и наследника, наслаждаясь теплой погодой с подругой.

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Примечательно, что Регина после родов не смогла вернуться в форму. Но она часто носит короткие платья, а также без стеснения позирует в купальнике.

После возвращения в Москву она поделилась пляжным кадром. Телеведущая предстала в голубом мини-бикини. Она извалялась в песке и показала свои загорелые бедра. Тодоренко позировала спиной к камере, выпятив свои достоинства.

«В общем, прилетала я домой», — написала она.

Телеведущая восхитила красотой своей фигуры. Поклонники стали писать ей комплименты. Но некоторые заподозрили ее в беременности. «Мамасита! Ты че творишь?», «Как же сказочно красиво!», «Регина — как всегда, прекрасна», «Шикарный загар», «Какая невероятная природа!», «А какой купальник! Цвет прям огонь», «Попытка скрыть, что в ожидании малыша», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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