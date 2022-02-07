«Обед переходящий в ужин»: пополневшая Бузова в мини-юбке не скрыла свои прелести в ресторане

Телеведущая снова побаловала себя колбаской, морепродуктами и жареной картошкой.

Ольга Бузова уже давно стала популярной телеведущей. Также больше 5 лет она строит карьеру певицы. Зачастую артистка рассказывает о своей жизни. В прошлом году она рассталась с Давидом Манукяном.

После этого Ольга предпочла не только сниматься в новых проектах, покинув «Дом-2», но и чаще путешествовать. Она уже отдохнула в Куршевеле, а теперь находится на съемках в Африке.

За последние месяцы Бузова поправилась. Но она пытается вернуться в форму, устраивая себе тренировки. Более того, телеведущая не стесняется носить шорты и позировать в бикини.

На этот раз артистка решила запечатлеться в белом костюме, который состоял из топа с ниспадающими рукавами и мини-юбки. Золотистые шлепки дополнили образ. Ольга позировала в ресторане, втянув живот.

Некоторые поклонники восхитились тем, как она выглядит. А другие сравнили фото и видео, поэтому заподозрили ее в фотошопе.

«Красотка невероятная», «Такая взрослая, а наряд детский», «Бревна поплыли от стройности», «На видео талии вообще нет», «Ну ты богиня фотошопа», «Зачем ты так себя шлифуешь в редакторе?», «Поправилась и не скрывай», — стали писать пользователи Сети.

Но Бузова не стала воспринимать колкости подписчиков и похвасталась своей порцией еды. Она насладилась е только морепродуктами, но и жаренной картошкой с с колбасой.

«Идеальный обед переходящий в ужин», — призналась звезда.

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