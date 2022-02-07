Всегда славилась стилем: Кети Топурия запечатлела себя в узких джинсах и свитере оверсайз

Кети Топурия является известной исполнительницей. Она больше 15 лет выступает с группой «А’Студио». Певица на сцене всегда появляется в вечерних платьях или костюмах с изюминкой. Она не боится экспериментировать с образами.

Чуть больше года назад артистка стала мамой во второй раз. Однако она вскоре вернулась в форму. Более того, звезда умеет подбирать наряды, которые скрывают изъяны.

На этот раз Топурия поделилась кадрами из повседневной жизни. Певица села за руль своего дорогостоящего автомобиля. Она облачилась в узкие джинсы и черный «рваный» свитер оверсайз. А вот пальто цвета фуксии лежало рядом. Артистка не скрывает, что кэжуал-стиль ей близок. Она выпрямила волосы и сделала макияж с акцентом на губы. Кети повеселилась с подругой.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. К слову, ранее и дизайнер Сергей Никулин хвалил ее стиль.

«Кети всегда славилась стилем, хорошим вкусом. Априори, все, что попадает к Кети, это всегда тренд. Певица сотрудничает с известными дизайнерами, которые находятся в топе. Мешковатый свитер — это уютная такая история осенне-зимнего периода. Очень сложно сказать что-то по образу», — отмечал эксперт.

«С каждым годом вы все ярче и красивее», Какая вы всегда стильная«, «Мне нравится ваш свитер», «Красотка, у вас ножки прелестные», «Умеете выглядеть женственно», «Радуете глаза своей красотой», «Просто девушка из нашего города, на стиле, на расслабоне», — прокомментировали пост подписчики. К слову, у звезды подрастают дочка Оливия и сын Адам.

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