Участница «Холостяка» Адель Вейгель в простыне свела с ума поклонников

В прошлом году шоу «Холостяк» было особенно ярким, так как в нем принимал участие Тимати. С победительницей Екатериной Сафаровой рэпер в итоге расстался. Однако еще одной его фавориткой была Адель Вейгель.

Эта девушка успела впечатлить артиста своей непосредственностью и красотой. Неудивительно, что у нее появилось множество поклонников. Она много путешествует и порой участвует в фотосессиях.

больше по теме Звезда «Холостяка» Адель Вейгель блеснула стройной фигурой на пляже Светская львица не постеснялась развязать тонкие тесемки.

По всей видимости, возлюбленного Адель так и не обрела. В соцсети она то и дело публикует откровенные кадры. На этот раз ей захотелось показать, как она встречает утро. Экс-участница шоу позировала в постели без одежды.

Примечательно, что она похвасталась не только своей талией, но и бедрами. Вейгель много трудится в спортзале, поэтому без стеснения раздевается перед камерой.

Поклонники были сражены увиденным. Многие считали, что она более скромная. Некоторые даже осудили модель, но она также получила и комплименты.

«Наверное, так и должно выглядеть счастье», «Это ужас», «Ну вы прям Ани Лорак», «Какие роскошные изгибы», «Идеальное утро», «Ну что за нимфа», «Идеальные формы», «Ну с такой красотой можно и без одежды», «Адель, где скромность?», «Зачетный вид», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале