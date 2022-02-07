В шапочке, темных очках, с седыми усами и бородкой: Влад Сташевский изменился до неузнаваемости

Певец Влад Сташевский в Instagram порадовал своих многочисленных поклонниц новым брутальным кадром. Он опубликовал снимок, где запечатлен в необычном облике.

На фотографии популярный в девяностых годах певец в шапочке, темных очках, с седыми усами и бородкой. В таком виде его не сразу признали многочисленные поклонницы.

«Какой классный образ. Я, если честно, не сразу вас узнала», «Обалденно красивый. Вы с годами становитесь только лучше», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Влад Сташевский женат вторым браком на психологе. Его супругу зовут Ирина. Она моложе музыканта на десять лет. Их общему сыну Тимофею 12 лет. Также у певца есть 22-летний сын Даниил от первого брака с Ольгой Алешиной, дочерью хозяина спорткомплекса «Лужники».

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