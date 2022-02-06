«Эй, ребята, потише»: Зудина призналась, что в «Танцах со звездами» не чувствует себя женой Табакова

В новом интервью актриса Марина Зудина призналась, что после смерти Олега Табакова не ждет появления в своей жизни нового мужчины, но и крест на себе не ставит.

Сейчас 56-летняя народная артистка выступает в проекте «Танцы со звездами». Это шоу позволило ей «откатиться» назад и почувствовать себя той женщиной, какой она была до замужества с культовым актером.

«Пришла в проект «Танцы со звездами», и такое ощущение, что у меня нет бэкграунда жены Табакова. Хореограф, партнеры относятся ко мне так, что иногда хочется сказать: «Эй, ребята, потише, я же все-таки старше вас…» Интересно пробовать так жить! За мной нет Олега Павловича. Я просто Марина Зудина. И отношения с окружающими стали более честными», — призналась артистка изданию 7days.

Звезда добавила, что перестала продумывать и просчитывать каждый ход – сейчас ей нравится самой набивать шишки и получать опыт. Она доверяет интуиции и стремится получать удовольствие от жизни.

Но все же актриса не чувствует, что ее до конца «отпустило». Например, она еще не может беззаботно выпить в компании друзей. К алкоголю Марину Вячеславовну пока совсем не тянет.

Напомним, Зудина начала встречаться с Табаковым, когда была его студенткой. Звезды поженились в 1995 годы и прожили вместе до смерти актера в 2018-м. У них родились сын Павел и дочь Мария.

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