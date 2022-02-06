«Не скучаю по России»: жене Моргенштерна нравится жить в теплом Дубае

22-летняя жена рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина, которую состоятельный супруг увез в Дубай, не стремится обратно на родину.

«Я не скучаю по России. Если заскучаю сильно, то сразу же прилечу. Там холодно, а здесь тепло. Почему бы не провести время в Дубае», — сказала девушка во время «прямого эфира» в Instagram 6 февраля.

Пока молодая красавица наслаждается шикарной жизнью, ее звездный муж то пропадает на студии, то занимается ремонтом их заграничной виллы.

«В сентябре будет пять лет, как знакомы с Алишером. Мне нравится семейная жизнь, мне кажется, я для нее создана», — цитирует девушку сайт StarHit.

Находясь вдали от дома, девушка заявляет, что счастлива, и продолжает раскручиваться как популярный блогер.

Напомним, в конце 2021 года Моргенштерн покинул Россию и отменил свои зимние концерты. Вероятно, срочный переезд в Дубай был мотивирован пристальным вниманием Следственного комитета РФ к творчеству молодого артиста.

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