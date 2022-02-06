Пони для принцессы: экс-жена Эмина засняла дочку в белом пуховике-дутике и рыжих ботинках в конюшне

Алена Гаврилова провела время с Афиной после отпуска на ипподроме.

Эмин Агаларов является не только известным певцом и бизнесменом, но и завидным женихом. Он уже давно стал многодетным папой. В браке с Лейлой Аливой у него появились сыновья Ани и Микаил, а также приемная дочка Амина.

Потом артист почти два года был в браке с Аленой Гавриловой. Она подарила ему дочку Афину. В 2020 году пара внезапно объявила о разводе, что удивило общественность.

Примечательно, что поклонники надеялись на воссоединение супругов. И вот накануне Нового года Эмин снял клип с Аленой и младшей наследницей. Так они объявили о том, что снова вместе.

Даже отпуск на Мальдивах влюбленные провели вместе. Но недавно артист с избранницей вернулся в Москву. Гаврилова поделилась новыми кадрами с наследницей. Она сводила ее на ипподром.

Малышку мама засняла в конюшне. Девочка была облачена в белоснежный пуховик-дутик и рыжие ботинки. На ее голове был шлем. Афина гладила пони. По всей видимости, она уже тренируется в роли наездницы.

Поклонники восхитились юной спортсменкой. Многие одарили кроху теплыми словами. «Ну что за прелесть», «Какая она милая», «Так выросла уже», «Классная девочка», «Как мне нравится Афина», «Ох, будет покорительница сердец», «Осанка мамина», «Ну и где мы увидим это чудо на коне?», «Вот это наездница», — стали писать пользователи Сети.

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