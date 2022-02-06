Зимний монохром: Ани Лорак в длинной шубке и модных лоферах на тракторной подошве устроила дефиле

Ани Лорак является известной певицей. Она продолжает выпускать новые хиты и снимать красочные клипы. В свои 43 года артистка продолжает выступать на сцене в элегантных вечерних платьях.

Она не скрывает, что много работает над фигурой, чтобы хорошо выглядеть. После отпуска в Дубае Лорак вернулась к работе. Примечательно, что в обычной жизни она тоже любит наряжаться.

Накануне Лорак провела целый день на съемках. Она успела покрасоваться в мини-шортах и леопардовой блузке. Певица подчеркнула стройные ноги. Она показала, как надела длинную черную шубку и устроила дефиле.

Ее лаконичный лук дополнили лоферы на тракторной подошве. Такую обувь любит Ксения Бородина, которая является известной модницей. Артистка даже сделала фото с фанатами.

На следующий день Лорак снова решила похвастаться образом. Она подурачилась в машине Певица была в толстовке цвета зелени и черной дубленке с плюшевым мехом.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы стиляга», «Очень женственная», «Как приятно на вас смотреть», «Ох, ну дива», «Просто бесподобна», «Роскошная походка», «Сколько в вас красоты», «Просто прелесть! Любуемся вами всегда», «Какие стройные ножки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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