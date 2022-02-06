Зажгла на танцполе: 66-летняя Долина в черном мини-платье «оторвалась» на юбилее Лещенко

Певица повеселилась вместе с Николаем Басковым. Она привлекла к себе внимание.

Лариса Долина большую часть жизни выступает на сцене. Она не перестает выпускать новые песни и экспериментировать с образами. Более того, артистка похудела больше чем на 20 килограммов.

Она сменила гардероб и теперь восхищает не только коллег, но и юных звезд. Лариса Александровна не боится носить яркие костюмы и рваные джинсы. Она зачастую появляется на публике и даже снимается в новых шоу.

А на днях Лев Лещенко отпраздновал юбилей. Он устроил концерт, на котором выступили Алсу, Зара и другие известные персоны. Также именинник повеселился на вечеринке с друзьями.

Примечательно, что Лариса Долина тоже появилась на празднике. Она облачилась в черном мини-платье и туфли. Артистка сделала высокую прическу и яркий макияж. Певица зажигательно станцевала на паркете.

Спел для гостей Николай Басков. Он заметил Долину и вместе с ней стал танцевать. Вечеринка прошла очень весело. Кульминацией вечера стал многоярусный торт, которым Лещенко всех угостил.

«Наша прекрасная красавица», «Вы невероятная», «Вы просто невероятно обаятельны», «Всех затмили», «Хорошая компания», «Ну как вы красивы и молоды», «Крутая», «Как вы двигаетесь, все позавидуют», — прокомментировали пост подписчики.

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