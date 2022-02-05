«Когда есть, на что посмотреть»: Муцениеце в раздевалке сняла футболку, засветив свои прелести

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она прославилась больше 10 лет назад, когда снялась в «Закрытой школе». теперь ее все чаще зовут в новые проекты.

После развода с Павлом Прилучным она сама заботиться о детях. При этом артистка стала чаще выходить в свет. А после участия в шоу «Ледниковый период» она еще и похудела. Теперь зачастую звезда носит женственные образы.

Примечательно, что Агата стала и больше зарабатывать. Она балует себя обновками. А утром 5 февраля актриса отправилась в спортзал.

Там она сняла видео, на котором сняла футболку и осталась в лосинах и топе. Муцениецец стала зажигательно танцевать. Она блеснула тонкой талией и упругим телом. Бывшая жена Прилучного была без макияж. Она без стеснения виляя прелестями.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Просто сногсшибательная», «Агата, ну что за прелесть», «Ну до чего хороша», «Когда есть, на что посмотреть», «Формы просто идеальные», «Двигаешься бесподобно», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что недавно Муцениецец провела время с Прилучным в Дубае, а потом столкнулась с ним на красной дорожке.

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