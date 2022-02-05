Фантастическая русалка: Софья Таюрская для необычной фотосессии искупалась под водопадом

Солистка музыкальной группы Little Big – Софья Таюрская – позировала в телесном платье с полупрозрачным эффектом среди горной местности. Знаменитость показала, какой «кошечкой» может быть.

Поклонники завидуют возлюбленному Софьи. Не каждому удается покорить сердце такой красотки. Длинноволосая нимфа притаилась в чистых водах горного водоема. Таюрская не скрыла ярких эмоций от единения с природой.

«Отпуск был потрясающим! Притупим к тяжелой работе», – подписала свежее фото артистка.

Таюрская в облегающем платье с надписями, напоминающими тату, вся вымокла. Артистка устроила фотосессию возле водопада. Исполнительница напомнила фолловерам русалку с длинными волосами. Софья с горящими глазками манила за собой поклонников даже сквозь экраны телефонов.

Именно поэтому поклонники Софьи Таюрской оставили в комментариях под фото море комплиментов:

«Невероятно красивая», «Самая шикарная! Мы рады, что так красиво вышло!», «Лапочка, мы очень скучали по тебе! Надеюсь, что ты хорошо отдохнула», «Вау, какая настоящая! Очень крутые, живые фото», «Соня, ты на этих фото просто русалка!».

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