«Моя любовь»: Татьяна Арнтгольц показала свою подросшую дочь со сноубордом в руках

Марии в этом году исполнится уже 13 лет.

Актриса Татьяна Арнтгольц в сторис Instagram показала свою подросшую 12-летнюю дочь Машу от актера Ивана Жидкова.

На снимке девочка запечатлена на горнолыжном курорте. Она в экипировке. В руках Маша держит сноуборд. Вместе они находятся в Сочи.

«Моя любовь», — кратко подписала снимок Татьяна Арнтгольц.

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Напомним, что дочь Машу Татьяна Арнтгольц родила в 2009 году. С мужем Иваном Жидковым она развелась в 2013 году. В 2020 году Татьяна Арнтгольц вышла замуж за актера Марка Богатырева. В прошлом году она родила сына Данила, которому 18 февраля исполнится годик.

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