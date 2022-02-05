«Моя любовь»: Татьяна Арнтгольц показала свою подросшую дочь со сноубордом в руках

Актриса Татьяна Арнтгольц в сторис Instagram показала свою подросшую 12-летнюю дочь Машу от актера Ивана Жидкова.
На снимке девочка запечатлена на горнолыжном курорте. Она в экипировке. В руках Маша держит сноуборд. Вместе они находятся в Сочи.
«Моя любовь», — кратко подписала снимок Татьяна Арнтгольц.
Напомним, что дочь Машу Татьяна Арнтгольц родила в 2009 году. С мужем Иваном Жидковым она развелась в 2013 году. В 2020 году Татьяна Арнтгольц вышла замуж за актера Марка Богатырева. В прошлом году она родила сына Данила, которому 18 февраля исполнится годик.
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