«Ох уж эти изгибы»: Ани Лорак в облегающих лосинах и кроп-топе похвасталась осиной талией

Певица начала свой день с тренировки. Она восхитила фанатов.

Ани Лорак является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Артистка не скрывает, что любит хорошо выглядеть. Она признавалась, что тщательно подбирает себе образы не только для выступлений.

Примечательно, что на сцене Лорак блистает в вечерних платьях и боди, а в обычной жизни зачастую звезда носит не только джинсы и пуховики, но и комбинезоны с шубками.

На этот раз утро Лорак начала в тренировки. После отпуска в Дубае она может похвастаться не просто стройной фигурой, но и загорелыми формами. Многие осыпали звезду комплиментами.

Певица предстала в кроп-топе и лосинах, которые облегали изгибы ее тела. Артистка продемонстрировала осиную талию. Она также подчеркнула плоский живот и тонкие щиколотки. Каролина ( настоящее имя певицы, — Прим.ред ) решила покрасоваться в солнцезащитных очках.

Пользователи сети были сражены тем, как выглядит звезда в 43 года. «Ого, какая вы роскошная», «Вот это талия», «Ох уж эти изгибы», «Как у вас получается так круто выглядеть?», «Роскошная женщина», «Лорак, вы олицетворяете красоту», «Ну фигурка у вас просто бесподобная», «Что за красота», «Хочу вас видеть всегда в таком наряде», «О да, пресс, талия», — прокомментировали пост подписчики.

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