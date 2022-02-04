Распаковала машину, понежилась с мужем: Брежнева поделилась своими счастливыми моментами

Певица в честь дня рождения не только показала, как проводит время с Константином Меладзе, но и засветила его подарок.

Вера Брежнева является одной из самых известных экс-участниц группы «ВИА-Гра». Она построила успешную карьеру. Каждый год блондинка выпускает новые хиты. Примечательно, что она продолжает быть популярной.

На сцене артистка блистает в красивых платьях, а свободное время посвящает родным. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей, но композитор тепло общается с ее дочками от прошлых отношений.

3 февраля Брежнева отпраздновала юбилей. Оказалось, что ей муж устроил сюрприз. Весь дом был уставлен цветами. А сестра тайком оказалась в самолете, на котором летела именинница.

По всей видимости, Вера решила провести несколько дней не в Москве. Она также опубликовала ролик, на котором собрала счастливые моменты из жизни. На них артистка то позирует в стеганом пуховике, то плавает в лодке с Меладзе.

Каждый раз Брежнева демонстрирует женственные образы. Но также на видео запечатлено, как она развязывает бант на новой дорогой машине. По всей видимости, это подарок ее мужа на 40-летие.

«Сегодня прекрасный день! Я счастлива. И получила от вас всех столько тепла и любви! Что мое сердце разрывается от чувств! Просто нереально ответить на каждое поздравление, но я благодарю вас за каждое слово, я все читаю, смотрю, слушаю. В свои 40 я четко понимаю: самое ценное, что у меня есть это люди! Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо, что вы со мной», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Вера получила сотни комплиментов. «Верочка, прекрасная и необыкновенная», «С днем рождения, девочка с золотистыми косами, мамочка, ты не одна», «Невозможно оторвать глаз от вас», — стали писать подписчики.

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