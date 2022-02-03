«Ну какова красота!»: Муцениеце в силуэтном платье-футляре с глубоким вырезом не скрыла прелести

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже давно снимается в кино и успела отметиться на телепроектах. После съемок в сериале «Закрытая школа» на нее обрушилась слава.

Примечательно, что около 10 лет она прожила в браке с Павлом Прилучным и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако в 2020 году они расстались. Несмотря на то, что артистке было тяжело, ее карьера пошла в гору.

Теперь Агата чаще выходит в свет и снимается в новых проектах. Она признавалась, что за съемочный день получает 100 тысяч рублей. Актриса после развода похудела и похорошела. Поклонники заметили, что и одеваться она стала женственнее.

Недавно звезда снова стала ведущей нового сезона шоу «Голос. Дети». На очередных съемках Муцениеце предстала в образе в стиле голливудский шик.

Она облачилась в силуэтное платье мидакси изумрудного цвета с глубоким декольте. Наряд облегал изгибы ее фигуры. Розовые туфли-лодочки дополнили образ. Она покрасовалась на камеру, демонстрируя родинку на бюсте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Вот это преображение», «Какая вы красивая», «Ну просто чудо», «Агата, какая ты хорошенькая», «Это идеальное платье», «Фигура просто чистый шик», «Паша такую рыбку пустил», «Ну какова красота!», «Ох, все при ней», «Агата, что за дива тут нарисовалась», — прокомментировали пост подписчики.

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