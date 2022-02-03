По-молодежому: Лариса Долина в узких джинсах скинни и блузке в горох отметилась на публике

Певица на одном из выступлений встретилась с Александром Панайотовым. Она была не в платье, а в своем повседневном луке.

Лариса Долина является известной певицей. Она большую часть жизни выступает на сцене. Не раз ее называли одно из лучших джазовых исполнительниц. Уже несколько лет она преподает в вузе.

При этом артистка успевает сниматься в разных проектах и посещать светские рауты. За последний год она так преобразилась, что теперь регулярно получает комплименты от коллег. Звезда похудела и сменила гардероб.

В последние недели Долина вернулась к привычному плотному графику. Она то и дело появляется на разных мероприятиях. Накануне артистка встретила юного исполнителя Егора Шипа на съемках шоу.

А вот перед одним из выступлений на публике певицу запечатлели в узких серых джинсах и блузке в горох. Она ожидала выхода на сцену вместе с Александром Панайотовым. Также компанию ей составил Борис Рубиновский, известный продюсер.

Примечательно, что Лариса Александровна подчеркнула стройную фигуру. Она получила массу комплиментов. Поклонники редко видят звезду не в роскошных вечерних образах, а повседневных.

К слову, на вечеринке артистка также отметилась в джинсах скинни и тунике. Ее лук дополняли сапоги. Она зажигательно танцевала, ничуть не уступая молодежи. Фанаты осыпали ее комплиментами.

«Какая Долина красивая», «Вот это женщина», «Ну вот сразу видно чувство ритма, пластику», «До чего крутая», «Так сложно осознать, что ей 66 лет», «Лариса Александровна всегда прекрасная», «Дает всем жару», «Пример того, как можно выглядеть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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