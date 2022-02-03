«Что за фитоняшка!»: Ани Лорак в блестящем мини-бикини похвасталась изящными формами в пене морской

Певица решила провести отпуск в Дубае. Она не скрыла красоту своей фигуры.

Ани Лорак уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться не только сильными вокальными данными, но и запоминающейся внешностью. Примечательно, что в 2019 году она развелась с турецким бизнесменом Мурат Налчаджиоглу.

После этого артистка стала еще больше работать над собой. В 43 года она может дать фору даже моделям. Обычно звезда выступает в роскошных образах, которые подчеркивают ее достоинства.

Этой зимой Лорак улетела отдыхать в Дубай. Она не только устраивает танцы, но и щеголяет в мини-юбке по побережью. На этот раз певица поделилась пляжными фото. Она облачилась в двухцветном купальник с пайетками.

Артистка попрыгала на морских волнах. При этом Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) не скрыла рельефную и загорелую фигуру. Она кокетливо позировала в намокшем купальнике.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица в 43 года. Лорак получила сотни комплиментов. «Вау, невероятна», «Ваша фигура — это что-то невероятное», «Какая у тебя шикарная фигура», «Вот это стройняшка», «Такое не прячут», «Что за фитоняшка!», «Просто бесподобна», «Афродита из пены морской», «Ах, какая принцесса», «Вы само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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