Вся в белом: Арзамасова в струящихся брюках в пол и на шпильках грациозно позировала в кресле

Лиза Арзамасова — российская актриса. Большую известность ей принесла роль в сериале «Папины дочки». И даже спустя годы ее часто поклонники ассоциируют с персонажем — Галиной Сергеевной.

Однако потом в ее копилке появились и другие яркие образы. Лишь о личной жизни она долго молчала. Но теперь артистка счастлива в браке с Ильей Авербухом. Фигуристу в прошлом году она родила сына Льва.

Примечательно, что Арзамасова быстро вернулась в форму. Актриса обладает уточенным чувством стиля. Она старается выглядеть сдержанно. Во время новой фотосессии жена Авербуха грациозно позировала в белоснежном луке.

Струящиеся брюки в пол с высокой посадкой и блузка с широкими манжетами подчеркнули ее точеную фигуру. Лиза то сидела на столе, то кокетливо позировала в кресле.

Также Арзамасова решила примерить черный костюм оверсайз. Она не скрыла свою красоту. Актриса улыбалась перед камерой.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит молодая мама. Многие адресовали ей комплименты. «Ох, вы прям тургеневская девушка», «До чего красивая», «Ну до чего хороша», «Это прям ваш стиль», «Ну белый цвет вам очень идет», «Вот это талия! Прям осиная», «Какая вы утонченная», — прокомментировали кадры подписчики.

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