Джиджи Хадид пояснила, почему отказывается сниматься для обложек некоторых журналов

В новом интервью одна из самых высокооплачиваемых моделей мира Джиджи Хадид призналась, что она уже видит себя гораздо больше, чем просто популярной манекенщицей.

Приходя на фотосессии, 26-летняя девушка думает не только о себе и фотографе, но задумывается обо всей съемочной группе: осветителях, помощниках, кейтеринге. Красавица начала мыслить более масштабно и не исключает, что в скором времени может создать собственную продюсерскую компанию или стать креативным директором какого-нибудь бренда.

«Моя карьера приближается к тому моменту, когда мне приходится работать не только, в сфере продажи одежды. Теперь я думаю: «Что я еще не сделала?» — поделилась Джиджи с изданием InStyle.

Модель добавила, что соглашается сниматься далеко ни для всех журналов. И не потому что зазналась — Хадид, наоборот, думает о других.

«Есть журналы, которым я отказываю, потому что я предпочла бы, чтобы у другой девушки была возможность получить эту обложку. Мне не нужно снова попадать на одну и ту же обложку, а чья-то еще карьера может взлететь из-за этого», — пояснила известная блондинка.

Напомним, кроме модельной карьеры, Джиджи развивается еще и как дизайнер. Она проектировала вещи в коллаборациях с брендами Tommy Hilfiger и Reebok.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.