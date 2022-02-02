«Это все очень непочтительно»: Амаяк Акопян объяснил, почему пропал с радаров публики

Популярный в прошлом телевизионный фокусник Амаяк Акопян уже два года, как отказался от публичности и перестал давать интервью. По словам 65-летнего иллюзиониста, он ведет себя так из-за журналистов, которые хотят получить от него какие-нибудь «жареные» сенсации.

«Мне задают глупые вопросы, бестактные и неправильные. Каждый день звонят разные люди, разные телекомпании, разыгрывают, приглашают в какие-то там программы. Им нужны жарено-соленые истории. У меня таких нет. Это все очень непочтительно к заслугам Амаяка Акопяна – артиста, которому аплодировали в семидесяти странах мира короли и принцы», – цитирует телеперсону Telegram-канал «Абzац».

Но даже добровольное затворничество не помогло знаменитому артисту. Когда он отказался от выступлений и интервью, в СМИ стали появляться заголовки о том, что фокусник заболел, остался в одиночестве, без работы и денег.

Напомним, в своей карьере Акопян нередко снимался в кино, вел передачи «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши!»

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