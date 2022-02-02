Визуально стройнит: Подольская в алом купальнике скрыла изъяны фигуры на мальдивском пляже

Певица решила покрасоваться в ярком образе. Однако поклонники нашли к чему придраться.

Наталья Подольская является известной певицей. Она в свое время участвовала в «Фабрике звезд». Теперь певица продолжает строить карьеру. Она добилась большого успеха. Во всем ее поддерживает муж Владимир Пресняков.

Пара счастлива в браке и вместе воспитывает детей. У них подрастает шестилетний сын Артемий. Также чуть больше года назад звезда родила второго сына Ивана.

Несмотря на то, что у Натальи много хлопот, она предпочитает регулярно путешествовать. Недавно певица совершила очередную поездку с детьми на Мальдивы. Она успевает не только играть с малышами, но и уделять время мужу.

На побережье артистка красуется в мини-платьях и других нарядах. Накануне поклонники раскритиковали ее фигуру в бикини. Теперь Подольская щегольнула на пляже в слитном алом купальнике, который скрыл ее живот. Она также надела шорты.

Примечательно, что также Наталья взяла с собой еще один купальник с эффектом стройности. За счет высокой посадки он подчеркнул ее талию и замаскировал живот. Но поклонники посчитали, что он выглядит несовременно.

«Наташа, красивая фигура, но купальник ужасный», «В алом вы как спасательница Малибу», «Ноги уже не те, годы берут свое», «То чувство, что купальник из бабушкиного сундука достали», «Тут хоть живот не торчит», «В красном вы смотритесь идеально», «Красивая молодая мама», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале