«Настя, ты округлилась»: Каменских в платье-корсете с разрезом подчеркнула свои формы на сцене

Настя Каменских является популярной исполнительницей. Она уже больше 15 лет строит карьеру на сцене. Многие полюбили ее дуэт с Потапом, но после свадьбы она предпочла начать сольную карьеру.

Но певица продолжает облачаться в смелые наряды и исполнять зажигательные треки. Так как она обладает нестандартной фигурой, то предпочитает подчеркивать свои достоинства с помощью образов.

Примечательно, что Каменских недавно отдохнула в Мексике. Она регулярно делилась кадрами с побережья и позировала в купальнике. А теперь певица вернулась в Киев.

Она выступила на публике, представ на сцене в мини-платье с корсетом. Наряд с бахромой подчеркнул ее пышные формы. Настя исполнила свои хиты и при этом танцевала. Она не скрыла красоту пышного бюста.

Поклонники посчитали, что артистка поправилась. Многие даже заподозрили жену Потапа в беременности. «Настя, наконец ты беременна? Округлилась ты немного», «Какая ты роскошная», «Вот это фигурка», «Ты можешь дать фору даже Ким», «Настя, ты округлилась», «Мне кажется, или грядет пополнение?», «Ну прям поправилась, успешный отпуск», — прокомментировали пост подписчики.

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