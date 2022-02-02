Как у вампира: Хлои Кардашьян затравили за длинные и тонкие пальцы

Младшей сестре Ким Кардашьян, 37-летней Кортни, постоянно достается от публики. Телезвезду критикуют то за чрезмерную пластику, то за скандальные романы с баскетболистами.

А теперь подписчики придрались к рукам светской львицы. Несколько дней назад Холи выложила в Instagram серию фотографий, как она позирует в автомобиле. Но больше всего комментариев спровоцировали не наряд, не позы и не машина красотки, а ее пальцы. Пользователи один за другим писали в комментариях: «Что не так с ее руками?»

Длинные и тонкие пальцы звезды с мощным маникюром и сморщенной кожей сравнивали с куриной лапкой, с руками вампира или Волан-де-Морта из «Гарри Поттера».

Спустя несколько дней травля не закончилась. В следующем посте Хлои выложила снимок топлес, но свои ладони спрятала в волосы. Подписчики подумали, что это неспроста. Посыпались комментарии в духе: «Смотрите, она прячет свои руки!»

На один из таких отзывов Кардашьян ответила.

«Ха-ха, никогда. Мои ручки прекрасны, детка», — написала она.

Напомним, у Хлои 219 миллионов подписчиков в Instagram, что делает ее одной из самых популярных блогеров в мире. Но кроме как съемками в «Семействе Кардашьян», участием в семейном бизнесе, парой книг и экспериментами с внешностью звезда ничем больше не выделилась.

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