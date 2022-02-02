Бородина вслед за Бузовой в мини-шортах и топе цвета припыленной розы засветила свои прелести

Ксения Бородина является ведущей «Дома-2». Она единственная ведет проект с его основания. У телеведущей большая армия поклонников. В прошлом году она многих удивила, когда объявила о разводе с Курбаном Омаровым.

Но сама Ксения легко отнесла к случившемуся. Она стала чаще веселиться с подругами и посещать вечеринки. Более того, она преобразилась за последние шесть месяцев.

Так как Бородина каталась на коньках в рамках шоу «Ледниковый период», то к Новому году пришла в форму. Теперь она часто хвастает фигурой, хотя даже фото в купальнике выставляла не всегда.

1 февраля телеведущая не пошла на работу. Зато она покрасовалась в своей гардеробной. Бородина надела топ цвета припыленной розы и трусы в тон, которые торчали под под джинсовых мини-шорт. Она похвасталась рельефным прессом и глубоким декольте.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда в 38 лет. Многие осыпали ее комплиментами. Примечательно, что в этот же день в Африке Ольга Бузова поделилась похожим видео.

Она тоже засветила свои прелести в топе и джинсовой мини-юбке. Однако ее поклонники раскритиковали за слишком смелый вид. Более того, она поправилась, что наряд не только не скрыл, но и подчеркнул.

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